«Переходил дорогу на зеленый»: в Новосибирске иномарка сбила 7-летнего мальчика

7-летнего мальчика сбила иномарка в Новосибирске. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Новосибирске сегодня, 13 апреля, под колесами машины пострадал еще один ребенок. ДТП случилось в Советском районе города.
— Сегодня, около трех часов дня в Советском районе 58-летний водитель Hyundai solaris, ехал по улице Морской проспект со стороны улицы Терешковой в сторону улицы Ильича. В районе дома №1 на улице Золотодолинская он сбил 7-летнего мальчика, переходившего дорогу на зеленый свет по пешеходному переходу, — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску.
Ребенка доставили в больницу с ушибами лица. По данному факту Госавтоинспекция проводит проверку.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала еще о двух ДТП с детьми, произошедших сегодня в городе. Так, утром в Дзержинском районе мусоровоз сбил 5-летнего мальчика. А днем, в Калининском районе иномарка сбила 15-летнюю девочку.
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