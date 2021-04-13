На улице Панфиловцев идёт ремонт здания для начальной школы

Совсем скоро обновленная школа откроет двери для учеников. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Важная новость для родителей и учеников из Октябрьского района: здание филиала школы № 16 отремонтируют к началу учебного года в 2022 году. Об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время выездного совещания:

- Школа, построенная в 1953 году, находилась в аварийном состоянии и требовала срочного ремонта. Применить здесь какую-то федеральную программу и возвести на этом месте новое здание невозможно, условия программы это не позволяют. И у нас таких школ несколько. Мы должны были найти способ быстро и недорого восстановить их за счет возможностей муниципального бюджета, безусловно, при поддержке области. И мы нашли такое решение. По этой схеме мы уже отремонтировали несколько детских садов, школу «Перспектива» в Октябрьском районе. Также будет полностью обновлено и это здание, – отметил мэр Анатолий Локоть.

Капитальный ремонт филиала школы № 167 разбит по видам работ на четыре этапа. Первый уже завершён – выполнены замена кровли и ремонт чердачного перекрытия.

Второй этап включает капитальный ремонт инженерных сетей – электропроводки, вентиляции, отопления, приведение в нормативное состояние санузлов, ремонт спортзала, крыльца, спусков в подвал, замену окон. Он должен быть завершён в августе 2021 года. В ходе третьего и четвертого этапов будут выполнены отделочные работы, благоустройство территории, отремонтирован фасад, проведены противопожарная сигнализация, видеонаблюдение, слаботочные системы. Когда все будет готово, там смогут заниматься около 400 учеников начальной школы. Средние и старшие классы останутся в основном здании школы, расположенном по адресу ул. Добролюбова, 233, (туда, кстати, переведены все ученики из филиала на время капитального ремонта).

Завершить все работы планируется к началу учебного года в 2022 году: весь ремонт обойдется в 170 миллионов рублей. Финансирование обеспечивается из муниципального и областного бюджетов. Стоимость одного школьного места составит 450-500 тыс. рублей – в два раза меньше, чем при строительстве новой школы.

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