Новосибирец на работе до смерти избил коллегу огнетушителем

В Новосибирске мужчину подозревают в убийстве своего коллеги. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Новосибирске мужчину подозревают в убийстве своего коллеги. По версии следователей, 48-летний сибиряк насмерть забил 57-летнего друга огнетушителем.

— Около полуночи12 апреля трое мужчин были на работе в организации по улице Выборная в Октябрьском районе и распивали спиртные напитки. В ходе застолья между 57-летним потерпевшим и его коллегой возникла ссора. 48-летний подозреваемый взял огнетушитель и несколько раз ударил им потерпевшего по голове. В это время еще один 51-летний коллега попытался разнять мужчин, однако подозреваемый схватил нож и успел поранить его. Оставшийся в живых мужчина выбежал из помещения и позвал на помощь коллег. Сотрудники организации вызвали скорую помощь и правоохранителей, — пояснили в областном следственном комитете.

Прибывшие на место сотрудники скорой помощи констатировали смерть 57-летнего мужчины. Второму пострадавшему медики оказали помощь. сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место происшествия и задержали 48-летнего сибиряка. Его обвиняют в убийстве по статье 105 УК РФ. В ближайшее время судом будет рассмотрен вопрос об его заключении под стражу.

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