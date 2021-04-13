В Новосибирске судят банду автоугонщиков, укравших грузовые «Газели» и «УАЗ-Патриот»

Жуликам за угон придется ответить по закону. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Заельцовском районном суде рассматривают дело автоугонщиков, орудовавших в Сибири. Поймали жуликов еще летом прошлого года: четверых подозреваемых полицейские одновременно задержали в Новосибирской и Томcкой областях. Обвиняли жуликов в том, что они похитили минимум восемь автомобилей: грузовые «Газели» и один «УАЗ-Патриот», который оказался последним угнанным автомобилем.

Как рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области, при обыске у воров нашли четыре авто с затертыми номерами (одну машину обнаружили в Томской области), три радиостанции, запасные части к автомобилям отечественного производства, среди которых были и запчасти с похищенного транспорта.

Во время расследования отпустили двух из задержанных, посчитав, что они лишь свидетели преступлений, а на скамье подсудимых оказался глава банды и его подручный. По версии правохранителей, именно он выбирал автомобили, которые потом угоняла банда.

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