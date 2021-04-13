Андрей Травников: «Вакцинация всех участников и организаторов Парада Победы проводится заблаговременно»

Губернатор Андрей Травников провел очередное заседание Новосибирского областного оргкомитета «Победа». Фото: Правительство Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников провел очередное заседание Новосибирского областного оргкомитета «Победа». Глава региона подчеркнул, что в этом году праздник 9 мая пройдет в традиционном формате, но при этом с соблюдением всех санитарных норм.

— Наша основная задача — провести мероприятия на высоком организационном уровне, обеспечив безопасность, в первую очередь, ветеранов, которые в условиях пандемии коронавируса почти год находились на изоляции. Мы позаботились о том, чтобы их жизни и здоровью ничего не угрожало, в том числе — заблаговременно начали и продолжаем вакцинацию всех участников и организаторов Парада Победы, — пояснил Губернатор Андрей Травников.

Что касается проведения акции «Бессмертный полк» — Новосибирская область не сможет в 2021 году позволить себе провести ее так, как это было в 2019-м, когда только в Новосибирске в акции приняли участие свыше 240 тысяч человек.

— Несмотря на то, что в Новосибирской области эпидситуация достаточно спокойная, ситуация вокруг региона и в мире не позволяет нам идти на такие риски. Традиционные колонны сегодня вывести на улицы невозможно, — отметил Губернатор.

Как пояснил ранее руководитель регионального штаба этого общественного движения Павел Жуков, в День Победы шествие «Бессмертного полка» в Новосибирской области будет проходить в онлайн-режиме.

— Будет цифровое шествие «Бессмертного полка», как это уже было в 2020-м году. Предусмотрено гораздо больше функционала на электронных площадках. В прошлом году были проблемы и даже судебные дела по поводу того, что полк пытались дискредитировать нацистской символикой и даже с помощью фотошопа вставлять вместо лиц красноармейцев портреты нацистов. В этот раз будет работать беспрецедентное количество модераторов, которые будут отслеживать такие попытки. Будет задействована нейросеть Сбербанка, — пояснил Павел Жуков.

По словам Павла Жукова, все это поможет не только обезопасить «Бессмертный полк» от преступных посягательств, но и обеспечит хорошую поддержку для всех его участников.

В регионе также ведется работа по благоустройству мемориалов и сохранению воинских захоронений и памятников воинам-сибирякам, а также установка новых памятных объектов и стелы в честь присвоения Новосибирску почетного звания «Город трудовой доблести». К этому событию также приурочен выпуск памятного нагрудного знака, который будут вручать фронтовикам. Впервые такие памятные знаки планируется вручать 2-го июля 2021-го года.

Осложнение санитарно-эпидемической обстановки в стране, принимаемые меры по противодействию пандемии ни в прошлом году, ни в текущем не повлияли на подходы к решению первоочередной задачи — оказания всемерной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, проявление заботы об их благополучии и состоянии здоровья. Напротив, минувший юбилейный год Победы обогатил практику новыми формами работы, потребовал существенного повышения активности от волонтеров, расширил круг решаемых ими задач. В условиях сохраняющихся ограничений ни одно из направлений работы, связанных с социально-экономическим положением ветеранов, не было ослаблено.

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