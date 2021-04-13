В Новосибирске иномарка сбила 15-летнюю девочку, переходившую дорогу

В Новосибирске днем 13 апреля иномарка сбила 15-летнюю девочку. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске днем 13 апреля иномарка сбила 15-летнюю девочку. Ее доставили в больницу. ДТП произошло в Калининском районе города.

— Сегодня, около 15:00, 63-летний водитель автомобиля Suzuki grand vitara ехал по по улице Курчатова со стороны улицы Рассветная в сторону улицы Мясниковой. Около дома №7 он сбил 15-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшую девочку доставили в больницу с сотрясением головного мозга. На месте произошедшего работали сотрудники ГИБДД, все обстоятельства произошедшего выясняются.

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