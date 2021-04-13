«Просто узбагойся»: баннер от Новосибирского зоопарка, адресованный пенсионерам, вызвал споры

Лемур Катта в розовом пальто рекламирует зоопарк. Фото: Татьяна Косачева.

Сибиряки в социальных сетях активно обсуждают креативный баннер Новосибирского зоопарка, который недавно появился на улицах города. На огромном плакате изображен человек с головой лемура, одетый в рубашку, пиджак и стильное розовое пальто, а сбоку сообщается, что декаду пожилых людей с бесплатным входом в зверинец продлили до 27 апреля.

Горожане, безусловно, заметили эпатажную рекламу, но не все до конца поняли, что хотели сказать авторы этого шедевра людям, особенно пожилым. Комментаторы социальных сетей просто теряются в догадках, а некоторые даже предлагают свои идеи:

— А можно устроить бесплатную декаду для молодоженов, которую будет рекламировать какое-нибудь копытное с рогами. Тоже креативно же!

— Так выглядит пенсионер после увеличения пенсионного возраста.

— Ну, хотя бы пальто стильное...

— К пожилым предложили относиться как к животным?

— Теперь это моя любимая картинка про просто «узбагойся».

В самом зоопарке не ожидали, что их баннер вызовет такой ажиотаж, но обрадовались популярности.

— Нет никакой негативной подоплеки в этой картинке. Мы безгранично любим наших пенсионеров, всегда ждем их в гости и даже продлили акцию с бесплатным посещением. Мы хотели сделать что-то креативное, чтобы люди обратили внимание. С таким же объявлением в городе есть и второй баннер — там обычный енот. Его никто не заметил. С лемуром получилось интереснее. Благодаря обсуждениям и яркой задумке о нашей акции теперь узнает много людей, — прокомментировал КП-Новосибирск руководитель отдела развития Зоопарка имени Ростислава Шило Никита Жирняков.

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