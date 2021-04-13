Отключение отопления в Новосибирске 13 и 14 апреля: без тепла остались 150 домов

В Новосибирске из-за ремонта на тепломагистралях без тепла и горячей воды остались 150 жилых домов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключение отопления в Новосибирске 13 и 14 апреля: в городе из-за ремонта на тепломагистралях без тепла и горячей воды остались 150 жилых домов. Об этом сообщили в Сибирской генерирующей компании.

— Идет ремонт на трубопроводе в Октябрьском районе — по улице Большевистской и Добролюбова. Без отопления и горячего водоснабжения остались 100 многоквартирных домов, 11 детских образовательных учреждений и 1 медицинское, — пояснили в пресс-службе СГК. — Кроме того, продолжаем ремонт в Калининском районе на улице Олеко Дундича. Меняем там 40-метровый участок поврежденной трубы. В связи с этим тепло и горячая вода отключены у пятидесяти многоквартирных домов Калининского района, трех детских образовательных учреждений и одного медицинского.

В Октябрьском районе ремонт планируется завершить сегодня, 13 апреля, к десяти часам вечера, а в Калининском районе — до 5 утра 14 апреля. Тогда же на обоих участках будет восстановлено и теплоснабжение.

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