«Дикий народ»: новосибирцев возмутила компания, жарившая шашлыки на детской площадке

Новосибирцы жарили шашлыки на детской площадке. Фото: стоп-кадр.

Житель Новосибирска снял на видео парня и девушку, которые жарили шашлыки на детской площадке. Находчивые сибиряки готовили мясо, установив мангал во дворе многоэтажки на улице Народная, 54. Их не смущало, что своими действиями они нарушают закон. Кадры с отдыхающими появились в соцсети.

— Огонь разводят на детской площадке, шашлыки жарят, пиво тут у них, все остальное, — говорит автор видео, опубликованного в группе «Инцидент Новосибирск».

На кадрах очевидец пытался призвать молодых людей к совести, указав им на то, что их действия — недопустимы. Однако они равнодушно отнеслись к замечаниям и продолжили приготовление шашлыков.

Примечательно, что комментаторов поста возмутил сам автор. Они упрекнули его в том, что он влез не в свое дело. Подписчики отметили, что пара молодых людей культурно отдыхала и никак не мешала окружающим. Некоторые и вовсе уверены, что автор позавидовал новосибирцам.

— Что такого в этом? Автору завидно стало просто.

— Киньте автору кусок мяса.

— Что-то я не вижу, чтобы ребята устраивали там свинарник, матерились, разводили костер. Явно пожарили, убрали за собой и ушли домой кушать мяско. Причем мангал стоит так, чтобы ничего не загорелось. А автор с жиру бесится, — отметили подписчики паблика.

Однако нашлись и те, кто поддержал автора и посчитал происходящее недопустимым. При этом их расстроило то, что многие одобряют такие поступки.

— Дикий народ! Ничего удивительного!

— Столько мест специально для такого отдыха с шашлыками, нет же, надо рядом с домами и на детской площадке, что запрещено правилами противопожарного режима. Зачем изучать законы и правила, что хочу то и ворочу, одним словом!

— Нужно было полицию вызвать, — написали горожане.

К слову, жарить шашлыки во дворах многоквартирных домов действительно запрещено законом.

— Есть постановление правительства от 16.09.2020 №1479, которым утвержден порядок использования открытого огня и разведения костра на землях населенных пунктов. В частности, использовать открытый огонь можно не менее, чем в 50 метрах от ближайшего здания, — рассказала КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.

По словам эксперта, таким нарушителя грозит ответственность по статье 20.4 КоАП РФ. Она предусматривает штраф до 5 тысяч рублей.

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