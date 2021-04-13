«Плевать они хотели на других людей»: сибиряк пожаловался на водителей, занявших парковку для инвалидов

Новосибирец пожаловался на водителей, занявших парковки для инвалидов. Фото: стоп-кадр.

Житель Новосибирска рассказал о том, что на парковке возле крупного ТЦ в микрорайоне Родники нет парковочных мест для инвалидов. По словам мужчины, их заняли машины без специальных знаков. Видео с рассказом сибиряка появилось в соцсети.

— Эти кадры меня попросил передать отец. На выходных он был в ТЦ на Родниках. Все места для инвалидов заняли машины без знаков. Разумеется, эти люди инвалидности не имеют. А вот настоящий инвалид оставил свой автомобиль на отшибе: ему некуда было поставить машину. Кому правила придумывают? — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, что парковка забита машинами. Вероятно поэтому, водители решили оставить автомобили в неположенных местах.

Подписчиков группы возмутила ситуация. Они уверены, такое поведение автовладельцев — показатель равнодушия и бесчеловечности.

— Плевать они хотели на других людей. Ножки перетрудить нельзя, паркуются даже вдоль тротуара!

— Как раз прекрасный пример того, что люди сами ведут себя по-свински! При этом требуют изменить что-то в стране, а начинать нужно с самих себя!

— Кто сказал, что это люди без инвалидности? Отсутствие совести разве не считается инвалидностью? — написали комментаторы.

По мнению сибиряков, таких водителей нужно привлекать к ответственности: фотографировать нарушения и отправлять данные в ГИБДД. Отметим, что по закону, парковка под знаком «Инвалид» карается штрафом в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, полицейские вправе отправить машину нарушителя на штрафстоянку: в таком случае ему придется дополнительно оплатить работу эвакуатора и время на стоянке.

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