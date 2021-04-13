В Новосибирске впервые в 2021 году нашли поддельную 10-рублевую монету

Полицейские проводят проверку. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирском отделении Центробанка при пересчете денежных средств обнаружили фальшивую 10-рублевую монету.

— В мешке с денежными средствами, переданными при инкассации в банке еще 6 апреля, находились различные монеты на общую сумму 750 рублей: их собирали в течение месяца. Откуда именно моглапоявиться фальшивка — неизвестно, и установить достоверно вряд ли теперь возможно. Монету направили на исследование, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Сейчас по данному факту полицейские проводят проверку. Стоит отметить, что это первая поддельная 10-рублевая монета, выявленная в этом году в нашем регионе.

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