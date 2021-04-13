В Новосибирске от коронавируса скончались 4 человека: самому старшему было 87 лет

В Новосибирске еще 4 человека умерли от коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 13 апреля, стало известно, что еще четыре пациента скончались от коронавируса в Новосибирской области. Все они — пенсионеры старше 70 лет. Подробности об умерших рассказали в региональном оперштабе.

— За минувшие сутки от коронавируса умерли еще четыре человека. Среди них — мужчины в возрасте 74 года, 87 лет, а также женщины в возрасте 77 лет и 84 года. Всего в Новосибирской области от COVID-19 умерли 1 688 человек, — говорится в официальном сообщении оперштаба.

Также известно, что сейчас 71 пациент с подтвержденным диагнозом находится в отделении реанимации. Среди них - 13 пациентов подключены к ИВЛ из-за проблем с дыханием.

По информации оперштаба, за минувшие сутки коронавирус выявили еще у 79 сибиряков. С начала пандемии диагноз подтвердился у 39 796 человек, среди них — 2 344 детей. При этом 37 055 пациентов выздоровели с начала вспышки.

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