Tele2 предлагает своим клиентам получать больше этой весной

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Теперь в нем более ста различных преференций - от еды в подарок до бесплатных билетов в музей. Чтобы получить большую часть этих преференций, достаточно быть клиентом оператора и зарегистрироваться в программе лояльности «Больше».

В апреле Tele2 расширила список предложений для своих клиентов в сибирских бургерных МЯСОROOB. Теперь новосибирцы могут получить картофель фри в подарок к бургеру, крылышки в остром соусе бесплатно при заказе от 1000 рублей или скидку 20% на весь чек при заказе двух стейков. Tele2 предлагает воспользоваться преференциями у новых партнеров программы, получив блюдо в подарок при заказе в ресторанах IL Патио, «Шикари» и «Планета Суши». Постоянный партнер - сеть пиццерий «Папа Джонс» - предлагает новосибирским клиентам Tele2 пиццу в подарок при заказе от 999 рублей.

Программа лояльности «Больше» ориентирована на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные скидки от партнеров. Девять категорий программы охватывают самые разные сферы жизни, от путешествий и развлечений до шопинга и саморазвития. Кроме того, оператор разрабатывает интересные региональные предложения и постоянно пополняет список партнеров.

Так, оператор расширил список партнеров в категории «Развлечения». Каждый клиент Tele2 может получить бесплатный билет в Исторический парк «Россия - Моя история» по субботам и воскресеньям. В категории «Развлечения» теперь доступны 14 различных скидок, бесплатных подписок на онлайн-сервисы и кешбэк на покупки в онлайн-магазине «Литрес». В категории «Дом и семья» программы «Больше» представлено более 50 различных сервисов, за покупки в которых начисляется кешбэк до 16% на счет мобильного Tele2.

Чтобы воспользоваться преференциями, клиенту Tele2 достаточно зайти в программу лояльности «Больше» через сайт или мобильное приложение «Мой Tele2», выбрать интересующее предложение и нажать на кнопку «Активировать». Полученный код нужно ввести при онлайн-заказе или сообщить сотруднику партнёра на кассе.