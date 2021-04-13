Новосибирский «Локомотив» завоевал «бронзу» на чемпионате России по волейболу

Новосибирские спортсмены стали бронзовыми призерами. Фото: www.lokovolley.com

Волейбольный клуб «Локомотив» привез в Новосибирск бронзовые медали с чемпионата России, который накануне завершился в Москве. В матче за бронзу спортсмены обыграли кемеровский «Кузбасс«» со счетом 3:1.

Это уже вторая бронзовая медаль в копилке новосибирской команды: первую «Локомотив» завоевал четыре года назад. Лучшим игроком «Локомотива» стал капитан команды Сергей Савин, который набрал 18 очков. По 12 результативных действий в активе Ильяса Куркаева и Павла Круглова. 10 очков заработал Алексей Родичев, по 7 – Марко Ивович и Дражен Лубурич.

Напомним, золото чемпионата зваоевал московский клуб «Динамо», серебро забрал питерский «Зенит».

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