В Новосибирске мусоровоз сбил 5-летнего мальчика

В Новосибирске мусоровоз сбил 5-летнего ребенка. Мальчика доставили в больницу. Фото: ГИБДД по НСО.

Во вторник, 13 апреля в Дзержинском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал маленький ребенок. Здесь, на улице Авиастроителей, мусоровоз сбил 5-летнего мальчика, который шел по тротуару с мамой. Подробности происшествия рассказали в региональной ГИБДД.

— Водитель 1978 года рождения выезжал на мусоровозе с придомовой территории дома Авиастроителей 8 и наехал на мальчика пяти лет, который шел по тротуару в сопровождении мамы, — прокомментировали инцидент в ведомстве.

В результате аварии ребенок получил травму: его доставили в больницу. Врачи подозревают у мальчика сотрясение головного мозга.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, Они устанавливают все обстоятельства случившегося.

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