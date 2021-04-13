В Новосибирске первый в этом сезоне клещ укусил пятилетнего ребенка

В Новосибирске клещ укусил 5-летнего ребенка. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирске первый в этом сезоне клещ укусил 5-летнего мальчика. Об инциденте, который случился в понедельник, 12 апреля, КП-Новосибирск рассказал главный врач Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий.

— Вчера родители привезли в больницу 5-летнего мальчика. По словам взрослых, клещ укусил ребенка во дворе дома в Ленинском районе Новосибирска. Медики оказали мальчику необходимую помощь: убрали клеща, провели экстренную профилактику, назначили терапию, — уточнил врач.

По словам Ростислава Заблоцкого, самого клеща отдали родителям, чтобы те могли исследовать его на клещевой энцефалит. Эксперт отметил, если клещ окажется заразным, мальчика будут наблюдать инфекционисты.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области зафиксировали первый укус клеща. От него пострадала жительница деревни Новый Шарап Ордынского района. Сам клещ оказался не заразным: у него не выявили вируса энцефалита и боррелиоза.

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