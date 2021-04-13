«Где играть нашим детям?»: под Новосибирском затопило детскую площадку

Под Новосибирском затопило детскую площадку. Фото: "Город Обь Онлайн".

В городе Обь, во дворе дома № 10/1 на улице Геодезическая, затопило детскую площадку. По словам горожан, теперь детвора играет, утопая в грязном море. Очевидцы сфотографировали развлечения ребят и выложили в соцсети.

— Вот такая у нас площадка в Геодезии, — написала автор фото, опубликованного в паблике «Город Обь Онлайн».

На кадрах к посту видно, что детская площадка погрязла в огромной луже, а местная ребятня, чтобы не попасть в воду, стоит на скамейках.

Как рассказала КП-Новосибирск автор снимка, за этой площадкой никто не следит, и такая лужа разливается на ней каждый год.

— Эта площадка ничья. Когда дом только сдали, ей занимался «ТехСтрой», а потом стало «ТСЖ». Выяснилось, что земля, на которой установлена площадка, дому не принадлежит. Вот ее и разломали потихоньку, ведь следить за ней, получается, некому. Только непонятно, где играть нашим детям? — негодует сибирячка.

По ее словам, летом детский городок утопает в горах мусора, а по вечерам там собираются любители выпить. Зимой площадку не чистят от снега, и весной здесь разливается глубокая лужа. Однако у детей нет особого выбора, поэтому они резвятся на затопленной площадке. Сибирячка поделилась, этот городок самый удобный в округе, и местным жителям жаль, что его так запустили.

Комментаторы поста отметили, главное то, что дети гуляют, а не сидят дома за гаджетами. При этом, по их мнению, состояние площадки не так важно. Подписчики пошутили, что в такой луже можно и искупаться.

— Пошлите купаться, ребят.

— Веселое детство, главное - не дома за компьютером.

— Вот повезло же детям. Нам в детстве приходилось на поляну уходить, чтобы на плотах поплавать, — написали подписчики группы.

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