В Новосибирске запретили парковку на улице Переездной

На дороге повесят специальный знак.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Важная новость для новосибирских автомобилистов: с 24 апреля запретят парковку на участке внутриквартальной дороги от улицы Переездной до домов по адресу ул. Дуси Ковальчук, 67 и ул. Переездная, 62. Об этом рассказали в мэрии Новосибирска.
- Ограничение вводится по многочисленным обращениям граждан обеспечения безопасности дорожного движения, - пояснили в ведомстве.
В мэрии предупреждают: на внутриквартальной дороге установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор». И просят водителей быть внимательными и не нарушать запрет на парковку.
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