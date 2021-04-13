В Новосибирске запретили парковку на улице Переездной

На дороге повесят специальный знак. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Важная новость для новосибирских автомобилистов: с 24 апреля запретят парковку на участке внутриквартальной дороги от улицы Переездной до домов по адресу ул. Дуси Ковальчук, 67 и ул. Переездная, 62. Об этом рассказали в мэрии Новосибирска.

- Ограничение вводится по многочисленным обращениям граждан обеспечения безопасности дорожного движения, - пояснили в ведомстве.

В мэрии предупреждают: на внутриквартальной дороге установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор». И просят водителей быть внимательными и не нарушать запрет на парковку.

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