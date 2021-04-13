В Новосибирске из бизнес-центра эвакуировали посетителей: рассказываем, что случилось

В Новосибирске из делового центра "Новая высота" экстренно вывели посетителей и сотрудников. Фото: "Инцидент Новосибирск".

Во вторник, 13 апреля, посетителей и сотрудников делового центра «Новая высота» на улице Фрунзе в Новосибирске экстренно эвакуировали. Людей вывели из-за того, что в здании сработала пожарная сигнализация. Об этом в соцсети рассказали очевидцы.

— В ДЦ «Новая высота» на улице Фрунзе - пожарная тревога. Всех эвакуировали на улицу, — написал подписчик группы «Инцидент Новосибирск».

На кадрах к посту видно, что люди стоят около входа в центр, задымления на снимке не наблюдается. В самом деловом центре КП-Новосибирск пока никак не прокомментировали ситуацию. Информация о случившемся уточняется.

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