«Не рассчитал габариты»: водитель фуры застрял под мостом в Новосибирске

В Новосибирске водитель фуры застрял под мостом. Фото: "Инцидент Новосибирск".
В Заельцовском районе Новосибирска водитель большегруза попал в западню. Он пытался проехать под мостом на улице Красный проспект и застрял. Об инциденте в соцсети рассказали очевидцы.
— Возле метро «Гагаринская» водитель фуры не рассчитал габариты и застрял под мостом, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «Инцидент Новосибирск».
Подписчики паблика отметили, что движение большегрузов по этой улице запрещено, поэтому водитель сам виноват в случившемся. По словам комментаторов, фуры и ранее застревали в этом месте.
— На моей памяти это уже не первый случай именно там. И да, движение грузовиков по Красному запрещено.
— Что он там забыл? — негодуют подписчики группы.
Комментаторы отметили, чтобы выбраться из западни, водителю нужно было приспустить воздух с пневматической подвески и колес.
— Колеса приспустил бы и вылез.
— Приспустить подушки, приспустить колеса, и ехать дальше, — добавили подписчики группы.
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