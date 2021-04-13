Пробки в Новосибирске на утро 13 апреля 2021 года: затор на улице Титова

Пробки в Новосибирске на утро 13 апреля достигли 7 баллов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске на утро 13 апреля 2021 года: затор образовался на улице Титова. Также сложно проехать на площади Станиславского и площади Труда. Об этом сообщает «2ГИС».
По данным сайта, пробки сковали улицы Троллейная, Станционная, Широкая и Немировича-Данченко. Также затруднено движение по проспекту Карла Маркса и площади Лыщинского. Сложно проехать в сторону правого берега: в пробке стоят водители на Октябрьском мосту.
На правом берегу Новосибирска сложно проехать по улицам Большевистская, Добролюбова и Зыряновская. Серьезный затор наблюдается также на улицах Кирова и Бориса Богаткова.
Как следует из данных «2ГИС», уровень пробок в городе на утро вторника, 13 апреля, достиг 7 баллов.
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