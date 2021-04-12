Стало известно, какие ошибки чаще всего допускали сибиряки во время «Тотального диктанта»

Стало известно, какие ошибки чаще всего допускали сибиряки на «Тотальном диктанте». Фото: Евгений КОЧКИН

В Новосибирской области 10 апреля прошла ежегодная акция «Тотальный диктант», где проверить свой уровень грамотности мог любой желающий. Позже, во время пресс-конференции, прошедшей 12 апреля, координатор «Тотального диктанта» в Новосибирской области Андрей Поздняков назвал слова, в которых участники акции чаще всего совершали ошибки.

Оказалось, что чаще всего сибиряки допускали ошибки в слове «расхристанный». Большинство писали его с одной буквой «н». Некоторые писали его как «расхлистанный» или «расклюстанный».

Много ошибок сделали участники во время написания фразы «глаз потек». Некоторые писали глагол как «потег», «обтег» и так далее. У определенного количества людей затруднения вызвало слово «замуж» — люди писали его с мягким знаком на конце. Не смогли не допустить ошибок люди и в написании неопределенных местоимений, таких как «какой-то» или «как будто».

Напомним, в этом году на площадке в НГУ текст «Тотального диктанта» прочитала Гузель Яхина, автор книги «Зулейха открывает глаза». А на площадке в пресс-центре ТАСС: здесь «диктатором» стал робот Николай. Кроме того, акция прошла в мэрии Новосибирска, на ТЭЦ-2, в отделении ГПНТБ СО РАН в Академгородке и музее под открытым небом. Написать диктант на английском языке все желающие смогли на двух площадках: в НГУ и НГТУ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фото и видео «Тотального диктанта» в Новосибирске 2021: Гузель Яхина диктовала, участники сидели в масках

Фото и видео «Тотального диктанта» в Новосибирске 2021 — в материале КП — Новосибирск (подробнее).