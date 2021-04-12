Прокуратура через суд потребовала у властей организовать в Новосибирске места для выгула собак

В Новосибирске до сих пор нет специальных мест для выгула собак.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Согласно федеральному закону об ответственном обращении с животными, органы местного самоуправления должны были определить в городах места для выгула питомцев. Однако, в Новосибирске с 2019 года правовой акт, регулирующий этот вопрос, так и не был принят. Поэтому собачники продолжают выгуливать своих любимцев в непредусмотренных для этого местах.
— Поскольку в данном случае бездействие мэрии носило длящийся характер, прокуратура Новосибирска предъявила в Центральный районный суд административное исковое заявление о возложении на мэрию города обязанности к разработке (утверждению) нормативного правового акта, которым будут определены разрешенные места для выгула домашних животных, — пояснили в пресс-службе прокуратуры.
Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме.
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