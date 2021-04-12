В Новосибирской области аграриям окажут дополнительную поддержку

Оперативное совещание прошло 12 апреля. Фото: правительство Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании обсудил повышение эффективности мер государственной поддержки аграриев региона.

- Считаю, что наши сельхозпредприятия в целом, весь агропромышленный комплекс выполнили задачу обеспечения продовольственной безопасности. Сегодня мы находимся на этапе повышения эффективности работы, роста производительности, сохранения и укрепления лидерских позиций по многим видам продуктов. Необходимо мобилизоваться, активнее вести разъяснительную работу среди руководителей хозяйств, - подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

Об эффективности и совершенствовании мер государственной поддержки сельхозпроизводства в Новосибирской области участникам совещания доложил заместитель Председателя Правительства – министр сельского хозяйства Евгений Лещенко.

В целом государственная поддержка сельскохозяйственного производства в Новосибирской области в 2020 году составила 3,47 млрд рублей, в том числе из средств областного бюджета Новосибирской области – 1,57 млрд рублей, из средств федерального бюджета – 1,9 млрд рублей. В структуре областных мер государственной поддержки наибольший удельный вес (63%) занимает субсидия на возмещение части стоимости приобретаемой техники и оборудования, а также возмещение части стоимости приобретаемых минеральных удобрений и средств защиты растений (13%), поддержка племенного животноводства (10%) и развитие мясного скотоводства (9%). Предоставляемые меры государственной поддержки способствуют росту объемов производства, повышению эффективности и увеличению налогооблагаемой базы – так, объем уплаченных налогов в 2020 году возрос на 17,5 % к уровню 2019 года.

Министерством сельского хозяйства Новосибирской области ведется постоянная работа по совершенствованию региональных мер господдержки. За период 2019-2021 годов введено 10 новых направлений государственной поддержки, предоставляемых за счет средств областного бюджета, также дополнительно рассматриваются еще несколько существенных изменений.

За 2018-2020 годы личным подсобным хозяйствам граждан оказана государственная поддержка в объем 82,4 млн рублей, в том числе на техническое переоснащение 49,3 млн рублей, приобретено 425 единиц техники, на приобретение молодняка крупного рогатого скота 32,1 млн рублей, приобретено 11197 голов.