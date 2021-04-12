В Новосибирской области родственники больных COVID-19 смогут сделать бесплатный ПЦР-тест

ПЦР-тест на коронавирус за счет средств областного бюджета теперь могут сдать все желающие из семейных контактов больных COVID-19. Фото: Правительство Новосибирской области

ПЦР-тест на коронавирус за счет средств областного бюджета теперь могут сдать все желающие из семейных контактов больных COVID-19. Соответствующее поручение на оперативном совещании 12 апреля дал Губернатор Андрей Травников.

— Ситуация у нас в регионе стабильная, нужно ее удержать, необходимы дополнительные мероприятия. Речь, ни в коем случае, не должна идти о возвращении ограничений, но есть предложения по введению дополнительных профилактических мероприятий, — подчеркнул Губернатор.

Глава региона отметил, что за последний год Новосибирская область серьезно расширила лабораторные возможности: мощностей хватает для того, чтобы проводить исследования в объеме большем, чем предписывают обязательные нормативные документы Роспотребнадзора. Так на прошлой неделе ПЦР-лабораторию, в которой будут проводить тестирование на коронавирус, открыли на базе Городской поликлиники № 1. Всего в регионе работает 19 ПЦР-лабораторий.

Министр здравоохранения региона Константин Хальзов напомнил, что с 1 января текущего года 100% всех случаев ОРВИ проверяют на COVID-19 — в рамках ОМС. Министр предложил для максимально раннего выявления заболевших расширить количество обследуемых, за счет тестирования «очагов» в семьях на добровольной основе.

Андрей Травников поддержал выдвинутую инициативу. Для того, чтобы тестировать родственников пациентов с подтвержденным диагнозом — новая коронавирусная инфекция — необходимо выделение дополнительных средств из областного бюджета. Соответствующее поручение Губернатор дал заместителю Председателя Правительства — министру финансов и налоговой политики Виталию Голубенко.

Глава региона поручил министру здравоохранения в кратчайшие сроки подготовить все распорядительные документы и довести их до медучреждений.

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