«Крыша обрушилась полностью»: в Новосибирске загорелся частный дом

В Октябрьском районе загорелся частный дом. фото: Кадр из видео

В Новосибирске, вечером 12 апреля, в Октябрьском районе города случился пожар в частном доме. Произошедшее засняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть.

— Возгорание произошло в доме в переулке Морзистов, 11. Открытый огонь охватил брусчатый дом размером 10 на 10 метров , существовал риск распространения огня на соседние строения, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54», где и был опубликован ролик.

У дома полностью обрушилась кровля. Фото: "АСТ-54"

В ГУ МЧС по Новосибирской области пояснили, что хозяева загоревшегося дома находились на месте происшествия:

— В 16:11 пожарные выехали по сообщению от очевидца о возгорании частного дома на переулке Морзистов в Октябрьском районе Новосибирска. По прибытии первых пожарных расчетов в частном секторе открытым огнем по всей площади горел дом из сибита. Огонь мог перекинуться на соседние участки, — пояснили в областном ГУ МЧС. — Одновременно с ликвидацией пожара сотрудники МЧС России стояли на защите соседних построек. В течение 16 минут пожарным удалось локализовать возгорание, остановив дальнейшее распространение. Еще через десять минут открытое горение ликвидировано. Произошло полное обрушение кровли. Соседние дома не повреждены огнем. Хозяева сгоревшего дома находились на месте происшествия, не пострадали. Внутри здания людей не обнаружено.

Во время пожара никто не пострадал. Фото: "АСТ-54"

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