Суд продлили арест лже-Христу Виссариону и его адептам

Виссариона оставили под стражей на 3 месяца. Фото: Алена МАРТЫНОВА

12 апреля Центральный районный суд Новосибирска вынес решение о продлении ареста Виссариона и двух его соратников - Владимира Ведерникова и Вадима Редькина. Напомним, их подозревают в серьезных преступлениях: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и создание религиозной организации, посягающей на свободу и здоровье граждан.

Как сообщает телеграмм-канал «Дело Виссариона», по решению суда ближайшие три месяца проповедники «Церкви Последнего завета» проведут под стражей. Однако последователи Сергея Торопа собираются это решение обжаловать.

Ранее все трое жаловались на плохие условия содержания в СИЗО №1: мол, сокамерники обижают, питание не вегетарианское. Но проверка показала, что никаких нарушений не было.

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