Погода в Новосибирске на 13 апреля 2021 года: подует северный ветер

Из-за северо-западного ветра на улице будет прохладно. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Новосибирске на 13 апреля 2021 года будет тепло, но подует северный ветер. Такой прогноз на сутки дает «Западно-Сибирский УГМС».

— Днем будет переменная облачность, ожидается небольшой дождь. Днем столбики термометров поднимутся до +7...+9 градусов, ночью температура опустится до 0...-2 градусов. Ветер будет дуть северо-западный с порывами до 13 метров в секунду, — обещают метеорологи.

По данным сайта «Яндекс. Погода» днем температура воздуха составит +6...+9 градусов, ночью опустится до +1...+2 градусов. Ветер подует северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759-761 миллиметров ртутного столба.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.