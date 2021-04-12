В Новосибирске «БМВ» сбил двух пешеходов и влетел в стеклянную стену офиса

В центре Новосибирска «БМВ» сбил двух человек и влетел в офис на первом этаже дома. Фото: "АСТ-54"

В центре Новосибирска «БМВ» сбил двух человек и влетел в офис на первом этаже дома. ДТП случилось на перекрестке Красного проспекта и улицы Державина сегодня, 12 апреля.

— На перекрестке Красного проспекта и Державина произошло очередное ДТП, в результате которого BMW X5 вылетел на тротуар и с силой врезался в дом №51/2. Также участниками аварии стали кроссовер BMW X3 и седан Toyota Carina, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — От удара в расположенном на первом этаже офисе выбило стекла, удар слышали даже жильцы дома напротив.

ДТП случилось на перекрестке Красного проспекта и улицы Державина. Фото: "АСТ-54"

Как пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску, в здание машина врезалась после столкновения с другими авто.

— Произошло столкновение трех транспортных средств, в результате которого один из автомобилей вылетел на тротуар, где сбил двух пешеходов и врезался в здание. Обстоятельства ДТП и характер травм пострадавших выясняются, их осматривают медики, — пояснили в Госавтоинспекции.

От удара в расположенном на первом этаже офисе выбило стекла. Фото: "АСТ-54"

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