Водителей свадебного кортежа, проехавшего по встречке в Новосибирске, поймали

Украшенные машины заметили на улице Сибиряков-Гвардейцев 11 апреля. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске автоинспекторы нашли всех участников свадебного кортежа, который заметили 11 апреля автомобилисты на улице Сибиряков-Гвардейцев. Напомним, очевидцы сняли на видео несколько украшенных машин, объезжавших пробку по трамвайным путям: некоторые авто вылетали при этом на встречную полосу. Из окон автомобилей в то время высовывались веселые пассажиры.

— Все четверо водителей привлечены к административной ответственности по статье 12.15 часть 4 КоАП РФ (выезд на встречную полосу). Кроме того, водитель автомобиля Mercedes привлечен к административной ответственности за перевозку пассажиров вне салона автомобиля по статье 12.23 часть 2 КоАП РФ. А у 24-летнего водителя Toyota Premio отсутствовал страховой полис, за что на него тоже соответственно составлен административный материал, — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

За выезд на встречную полосу водителям может грозить штраф в пять тысяч рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. За отсутствие страховки автомобилисту грозит штраф в 800 рублей, а за перевозку пассажиров вне автомобиля может грозить штраф в 1 тысячу рублей.

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