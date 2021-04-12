В Новосибирске двое подростков украли у школьника мобильник за 20 тысяч рублей

В Новосибирске двое подростков ограбили школьника. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске двое подростков ограбили школьника: они забрали у него мобильный телефон за 20 тысяч рублей. Сейчас их задержали правоохранители, выяснилось, что мальчики уже стоят на учете в отделе полиции.

— Установлено, что 9 апреля, примерно в шесть часов вечера, во дворе дома по адресу улица Семьи Шамшиных , дом 18\1, двое подростков 13 и 14 лет, угрожая избиением, похитили у 12-летнего новосибирцы мобильный телефон стоимостью 20 000 рублей, которым в дальнейшем распорядились по своему усмотрению. В короткие сроки подозреваемые были задержаны сотрудниками правоохранителями, — пояснили в областном следственном комитете.

Сейчас следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия не опасного для жизни или здоровья). 14-летнему подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В отношении второго мальчика организован сбор материалов для применения к нему мер воспитательного воздействия и помещения в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

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