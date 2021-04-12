Выходные дни прошли без серьезных происшествий

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

9 апреля в 12.48 в магазине на улице Авиастроителей за кражу пяти банок кофе была задержана молодая женщина. Бойцы ГБР передали ее сотрудникам полиции. Сумма предотвращенного ущерба составила 1500 рублей.

9 апреля в 14.12 сигнал тревоги поступил из офиса банка, находящегося на Красном проспекте. Банковские служащие попросили вывести на улицу мужчину, который больше часа очень громко разговаривал по телефону в зале ожидания и мешал работать. «Гвардейцы» вывели шумного посетителя.

9 апреля в 16.24 в супермаркете на улице Громова бойцами ГБР ГВАРДИИ была задержана женщина, пытавшаяся похитить продукты питания на сумму 1000 рублей. Для дальнейшего разбирательства она была передана полицейским.

9 апреля в 18.11 ГБР ГВАРДИИ вызвали в супермаркет, расположенный на улице Оловозаводской - пьяный мужчина ругался с продавцами и хамил им. Под контролем бойцов ГБР хулигана, извинившись за его поведение, увели приятели.

9 апреля дважды за день бойцам ГБР пришлось выпроваживать одного и того же пьяного посетителя из магазина, расположенного на улице Сибиряков-Гвардейцев. Хулиган не совершал покупок и мешал работать.

10 апреля в 1.28 экипаж ГБР прибыл по тревоге в хостел, расположенный на проспекте К. Маркса. Работники гостиницы попросили «гвардейцев» вывести из помещения на улицу пьяного посетителя, который мешал ночному отдыху постояльцев.

10 апреля в 18.07 бойцы группы быстрого реагирования по сигналу тревоги прибыли в супермаркет на проспект К. Маркса. Их вызвали, поскольку в тамбуре магазина уснул пьяный бомж. «Гвардейцы» разбудили и выпроводили бродягу.

В этот же день в 22.09 бойцы ГБР ГВАРДИИ вывели из ресторана быстрого питания, расположенного на Вокзальной магистрали, еще одного пьяного посетителя.

11 апреля в 7.45 экипаж ГБР ГВАРДИИ доставил в Железнодорожный отдел полиции девушку, которая попросила защиты от приставаний незнакомого молодого человека. Инцидент произошел на Вокзальной магистрали, возле киоска по продаже блинов.

11 апреля в 13.09 по просьбе врача-невролога бойцы ГБР выпроводили из приемного покоя больницы, находящейся на улице Ползунова, пьяного больного, который вел себя крайне агрессивно. Дополнительно «гвардейцы» провели воспитательную работу - прочитали лекцию о правилах поведения в общественных местах.