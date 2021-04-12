В Новосибирской области зафиксирован первый укус клеща

В Новосибирской области зарегистрирован первый укус клеща.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
В Новосибирской области зарегистрирован первый укус клеща. Об этом рассказал руководитель Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов на оперативном совещании в правительстве сегодня, 12 апреля.
— Женщина обратилась в больницу по поводу присасывания клеща. Это произошло во время посещения ею своего огорода в окрестностях деревни Новый Шарап в Ордынском районе. Его исследовали — не нашли вируса клещевого энцефалита и боррелиоза, — пояснил Александр Щербатов.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, в каких районах города и области наиболее часто обнаруживают клещей. Так, согласно данным Роспотребнадзора, в городе в тройку самых опасных районов входят Советский, Заельцовский и Первомайский. А в области нужно быть особенно осторожными в Барабинском, Болотнинском, Венгеровском, Искитимском, Каргатском, Колыванском, Коченевском и Красноозерском районах.
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