В Новосибирской области зафиксирован первый укус клеща

В Новосибирской области зарегистрирован первый укус клеща. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирской области зарегистрирован первый укус клеща. Об этом рассказал руководитель Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов на оперативном совещании в правительстве сегодня, 12 апреля.

— Женщина обратилась в больницу по поводу присасывания клеща. Это произошло во время посещения ею своего огорода в окрестностях деревни Новый Шарап в Ордынском районе. Его исследовали — не нашли вируса клещевого энцефалита и боррелиоза, — пояснил Александр Щербатов.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, в каких районах города и области наиболее часто обнаруживают клещей. Так, согласно данным Роспотребнадзора, в городе в тройку самых опасных районов входят Советский, Заельцовский и Первомайский. А в области нужно быть особенно осторожными в Барабинском, Болотнинском, Венгеровском, Искитимском, Каргатском, Колыванском, Коченевском и Красноозерском районах.

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