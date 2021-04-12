Сибиряк до смерти избил мужчину, подравшегося с его отцом

В Новосибирской области сын избил до смерти собутыльника своего отца, с которым тот подрался накануне. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Болотнинском районе Новосибирской области сын избил до смерти собутыльника своего отца, с которым тот подрался накануне. Сейчас 21-летнего сибиряка задержали, а в произошедшем разбираются следователи.

— Установлено, что 10 апреля в течение дня 37-летний мужчина распивал спиртные напитки со знакомыми женщиной и мужчиной в общежитии по улице Гагарина в рабочем поселке Мошково. Во время застолья произошел конфликт между ним и приятелем, который на мобильный телефон сняла их знакомая и переслала посредством мессенджера 21-летнему сыну мужчины, — пояснили в областном следственном комитете.

После того, как сыну мужчины пришло видео с избиением отца, он, будучи также нетрезвым, решил выяснить отношения с 37-летним мужчиной и отправился искать его по поселку. Сибиряки встретились на улице Вокзальная, где после ссоры 21-летний парень повалил мужчину на землю и начал избивать руками и ногами. Очевидцы конфликта вызвали скорую помощь, однако сибиряк скончался по пути в больницу.

Сейчас юношу задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об его заключении под стражу.

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