Пробки в Новосибирске на вечер 12 апреля 2021 года: стоит проезд Энергетиков

Пробки достигли 6 баллов.
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Пробки в Новосибирске на вечер 12 апреля 2021 года уже достигли 6 баллов. Об этом сообщает сервис «2ГИС».
— На левом берегу затор на проезде Энергетиков. Невозможно выехать на улицу Станиционная. Водтелям придется долго стоять в пробке на улице Широкая, Бетонный переезд и Большая, — обозначается на карте.
На правом берегу загруженность дорог ни чуть не меньше. От площади Кондратюка сложно выехать на проспект Димитрова, улицу Советская и Фрунзе. На Красном проспекте пробка образовалась от остановки «Достоевского» до «Института горных дел». Автомобилистам придется так же долго простоять на улице Ипподромская.
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