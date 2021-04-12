Суд оставил под арестом экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца

Экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца и юриста Дмитрия Куклина оставили под арестом. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца и юриста Дмитрия Куклина оставили под арестом. Об этом сообщили в Центральном районном суде. На том, чтобы продлить срок содержания сибиряков под стражей настаивал следственный комитет.

— Постановлением Центрального районного суда от 9 апреля 2021 года продлен срок содержания под стражей в отношении обвиняемых Дениса Ференца на 1 месяц 10 суток, а всего до 6 месяцев, то есть до 23 мая 2021 года, — пояснили в суде. — Дмитрию Куклину арест был продлен на 2 месяца, а всего до 6 месяцев 21 суток, то есть до 13 июня 2021 года.

Напомним, по предварительным данным Дениса Ференца обвиняют в превышении должностных полномочий. Известно также, что задержание экс-прокурора было связано с делом экс-председателя совета директоров компании «Винап» Олега Ярового. Его обвинили в мошенничестве. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверок УФСБ России по Новосибирской области.

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