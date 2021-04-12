Вылет самолета Якутск — Новосибирск задержали на шесть часов: рассказываем, что случилось

Самолет из Якутска в Новосибирск задержали на 6 часов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 12 апреля, на шесть часов в Якутске задержали рейс «ЯК 485». Самолет должен был приземлиться в аэропорту «Толмачево» в 11.15. По данным онлайн-табло борт приземлится в столице Сибири ближе к вечеру, в 17.05. Причину задержки пояснили в пресс-службе аэропорта Якутска.

— Аэропорт Якутска был закрыт из-за сильного снегопада. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме. Авиакомпании, принявшие решение отложить реи сы в Якутск, начали прибывать в аэропорт с 5 утра 12 апреля. В частности, аэропорт «Якутск» уже принял и обслужил реи сы авиакомпании «Сибирь». Реи сы авиакомпании “Якутия” ожидаются во второй половине дня, — уточнили в аэропорту.

Кроме того, на шесть часов задерживается вылет борта «Новосибирск-Нерюнгри» из-за позднего прибытия самолета.

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