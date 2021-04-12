Новосибирская прокуратура возбудила 9 дел после гибели водителя автобуса за рулем

Прокуратура возбудила 9 дел после гибели водителя за рулем автобуса. Фото: стоп-кадр.

Новосибирская прокуратура завершила проверку крупного перевозчика ООО «БелМарс» после смертельной аварии, случившейся в январе 2021 года. Тогда водитель пассажирского автобуса потерял сознание за рулем и столкнулся с троллейбусом возле остановки «Красина». Сообщалось, что у мужчины произошел инсульт.

— На автопредприятии выявили множество нарушений. Среди них — непроведение вводного инструктажа на рабочем месте, первичного инструктажа и допуска таких работников на рейсы. Кроме того, водители приступали к работе без документов, подтверждающих прохождение обязательного медосмотра и психиатрического освидетельствования. Также обнаружены нарушения порядка по заполнению путевых листов, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

В связи с чем, в отношении директора компании-перевозчика прокуроры возбудили несколько административных дел. Два из них по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ, части 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда», еще два — по части 3 статьи 12.31.1 КоАП РФ «Нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа». Теперь главе организации грозит несколько крупных штрафов.

Прокуратура также установила, что ежедневные медосмотры водителей на предприятии проводила компания «Новосибирскстрой», у которой договор с перевозчиком. Выяснилось, что все они проходили с нарушениями.

Из-за этого в отношении организации, ответственной за здоровье водителей, прокуроры возбудили 5 административных дел. Руководство компании накажут за деятельность с нарушением лицензионных требований, а также за нарушения правил в сфере обращения медицинских изделий.

В прокуратуре отметили, что взяли на контроль исполнение назначенных требований.

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