Новосибирцы променяли прогулки на свежем воздухе на интернет

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Главные тренды - высокая активность в интернет-магазинах и киберспорте, рост смотрения ТВ онлайн и медицина на дом

Поздняя весна, сугробы и состояние городских улиц стали триггером онлайн-активности новосибирцев. Весь март 2021 года, несмотря на снятые ограничения и возможность пойти в торговые центры, кино или театры, новосибирцы по большей части оставались в интернете. Итог - пятикратный рост популярности интернет-магазинов по сравнению с прошлым мартом. Геймерские платформы и онлайн-кинотеатры были востребованы втрое больше, чем год назад.

Пик игромании и онлайн-просмотра видео пришелся на дни школьных каникул с 22 по 28 марта. Платформы МТС ТВ, IVI, ОККО и YouTube, а также геймерские ресурсам Twitch.tv, worldofwarcraft.com, worldoftanks.ru, mafiaonline.ru, WASD.TV, battle.net и др. в каникулы были востребованы в 1.5 раза больше, чем в учебное время.

Соловенчук пишет, что «телемедицина впервые обошла «хит всех сезонов» - доставку еды, которая в марте выбыла из тройки лидеров. Мы лечились и консультировались онлайн даже чаще, чем в пик пандемии, осенью 2020 года».

Отметим, что в весной индекс цифровой активности Новосибирск поднялся до 9 баллов. Столица Сибири по-прежнему входи в десятку интернет-активных городов России наряду с Нижним Новгородом, Петербургом, Казанью, Самарой и Уфой.

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*Аналитика на основе мобильного трафика проводилась в период с 1 марта по 7 апреля 2021 года. В методике подсчета учитывалось количество активных абонентов.