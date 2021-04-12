Подростки из Новосибирской области разгромили железнодорожную станцию в Кузбассе

Подростки из НСО разгромили железнодорожную станцию в Кузбассе. Фото: УТ МВД по СФО,

Трое жителей города Болотное Новосибирской области отличились хулиганским поведением в другом регионе. Известно, что два 17-летних подростка вместе с 18-летним товарищем находились на станции Таскаево в Юргинском районе Кемеровской области и ждали электричку. Заскучав в ожидании поезда, юные сибиряки сломали железнодорожное оборудование. Хулиганов поймали транспортные полицейские.

— Сотрудники Кузбасского линейного управления МВД России по горячим следам задержали двоих 17-летних подростков и 18-летнего жителя города Болотное. Молодые люди на станции Таскаево сломали металлическое ограждение по обеим сторонам остановочной площадки и информационный щит. Ущерб от действий подростков превысил 15 тысяч рублей, — рассказали в УТ МВД по СФО.

В ведомстве уточнили, что самого старшего из хулиганов привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Ему грозит штраф или административный арест сроком до 15 суток. Такие же протоколы составили и в отношении несовершеннолетних злоумышленников. Их рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних Болотнинского района. Как отметили в транспортной полиции, оба из них уже состоят на учете в ПДН. Кроме того, один из несовершеннолетних не раз попадал в поле зрение полиции, как злостный нарушитель закона.

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