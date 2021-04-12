В Новосибирской области пятиклассница толкнула мальчика: у школьника — черепно- мозговая травма

Пятиклассника госпитализировали в больницу после ссоры с девочкой. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В селе Чупино Маслянинского района 13-летний мальчик попал в больницу после ссоры с одноклассницей. Подробности конфликта КП-Новосибирск рассказала мама пострадавшего подростка Ольга.

— С этой девочкой мой сын раньше дружил. Всегда приходил ей на выручку, если она просила о помощи. Общение резко изменилось после того, как ребята перешли в пятый класс. Между ними часто стали возникать конфликты. 7 апреля они в очередной раз поссорились. Девочка сильно толкнула моего сына, и он упал, ударившись головой о железную спинку дивана, — сообщила КП-Новосибирск Ольга.

Со слов мамы школьника, то, что ребенок получил серьезную травму, поняли не сразу, а только на следующий день.

— Сын много спал, а вечером 8 апреля у него внезапно открылась сильная рвота. Мы обратились в больницу, где ему сделали снимки. Врачи приняли решение госпитализировать его, — рассказала КП-Новосибирск женщина.

Сейчас в этой истории разбираются полицейские.

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