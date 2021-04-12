Шесть начальников поездов подкупили ревизора, чтобы заранее знать о проверках

Начальники поездов три года благополучно проходили все проверки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Начальники пассажирских поездов придумали незаконную схему, чтобы не попасться на нарушениях во время проверок ревизоров. За вознаграждение руководители получали заранее информацию о грядущем визите проверяющего: за эти данные они заплатили более 200 тысяч рублей в течение трех лет.

Пресекли эту схему оперативники отдела экономической безопасности линейного отдела МВД на станции Новосибирск.

— Обвиняемые в 2015 — 2018 гг. передавали ревизору ОАО «Федеральная пассажирская компания» деньги за незаконное предоставление им информации о планируемых ревизиях на пассажирских поездах сообщением «Тында — Кисловодск», «Нерюнгри — Москва», или об отсутствии таковых. Они обвиняются в по статье «Коммерческий подкуп», — сообщили в Западно-Сибирской прокуратуре на транспорте.

В отношении руководителей контрольно-ревизорской службы, которые получали переводы от начальников поездов, расследование еще продолжается.

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