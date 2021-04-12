В Новосибирске за сутки 4 пенсионера умерли от коронавируса

Еще 4 пациента умерли от коронавируса в Новосибирской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области от коронавируса скончались еще 4 пациента. Все они — старше 70 лет. Подробности об умерших рассказали в оперштабе областного правительства.

— За минувшие сутки еще 4 человека с ранее подтвержденным коронавирусом ушли из жизни. Среди них — мужчина в возрасте 81 год и женщины в возрасте 76 лет, 82 года, 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 684 человека, — говорится в официальном сообщении.

По данным оперштаба, сейчас в тяжелом состоянии в реанимации находятся 62 пациента. Из них 13 подключены к аппаратам ИВЛ, так как не могут дышать самостоятельно.

Известно, что за сутки коронавирус диагностировали еще у 73 сибиряков. Всего с начала пандемии в регионе выявили 39 717 зараженных, среди них — 2 337 детей. В оперштабе сообщили, что с начала вспышки уже 36 959 человек справились с болезнью.

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