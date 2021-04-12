В Новосибирском зоопарке орангутангов угостили космическими лакомствами

Орангутангов Новосибирского зоопарка угостили космическими лакомствами. Фото: стоп-кадр.

В понедельник, 12 апреля, в России отмечается Всемирный день космонавтики. В честь праздника для орангутангов Мишель и Бату, живущих в Новосибирском зоопарке, смастерили кормушку в виде ракеты «Восток -1». Именно на такой 60 лет назад Юрий Гагарин совершил свой первый полет в космос. В тематическую кормушку сотрудники зоопарка положили угощения и отдали животным.

— Сотрудники Новосибирского зоопарка имени Р.А.Шило ведут работу по обогащению среды, чтобы у животных было больше возможностей реализовывать инстинкты. Мы с большим удовольствием смастерили вот такую тематическую «кормушку-ракету» для наших замечательных животных, — поделились в официальной группе Новосибирского зоопарка «Вконтакте».

На видео, которое опубликовали представители зоопарка, видно, что ракета не особо впечатлила орангутангов. Животные сразу поняли, что в ней спрятаны угощения. Немедля они открыли кормушки и с удовольствием съели подготовленные лакомства.

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