«До +18»: в Новосибирск идет потепление

Столбики термометров поднимутся до +18 градусов.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Весна в Новосибирске не перестает радовать горожан. К концу недели в городе потеплеет до + 18 градусов. Об этом сообщает сайт «Gismeteo».
— Ближе к 18 апреля днем столбики термометров поднимутся до +18 градусов. Осадков не ожидается. На улице весь день будет светить солнце. К вечеру столбики термометров опустятся до -1 градуса, — говорится на сайте.
По данным сайта «Яндекс. Погода» в конце рабочей недели действительно будет жарко. Днем на термометрах будет +18, но будет пасмурно. К вечеру похолодает до +3 градусов. Ветер будет дуть западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.
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