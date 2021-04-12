В Новосибирске на пожаре в общежитии спасли мужчину. Фото: ГУ МЧС по НСО.

В понедельник, 12 апреля, в Дзержинском районе Новосибирска произошел пожар. Здесь, на улице Королева, загорелась комната в общежитии. На месте работали пожарные расчеты.

— Сигнал о ЧП поступил в 10:23. Через 4 минуты первые расчеты прибыли на место. Было установлено, что загорелась комната на четвертом этаже 6-этажного общежития. В здании наблюдалось плотное задымление. Сотрудники МЧС эвакуировали несколько человек, в том числе одного ребенка. Они использовали для этого специальные устройства, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что из горящей комнаты спасли мужчину. Он находился в состоянии опьянения и отказался от госпитализации. Предварительно известно, что мужчина получил ожоги лица и рук.

По данным МЧС, что в комнате сгорели домашние вещи: общая площадь пожара составила 6 квадратов. Открытое горение огнеборцы ликвидировали в 10:38. Специалистам ведомства предстоит установить причину случившегося.

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