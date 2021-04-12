Полицейские ищут жениха и невесту, свадебный кортеж которых проехал по встречке

Полицейские ищут участников свадебного кортежа, который выехал на встречку. Фото: "АСТ - 54".

В Новосибирске на улице Сибиряков-Гвардейцев водители заметили свадебный кортеж, который грубо нарушил ПДД. Очевидцы сняли автомобили на видео и опубликовали в соцсети в воскресенье, 11 апреля.

— Кортеж, украшенный шарами и лентами, двигался в сторону площади Маркса. Пассажиры колонны, которые торчали наполовину из окон, известили участников потока о радостном событии. Будьте внимательны!, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ — 54».

На видео к посту видно, как свадебный кортеж объезжает пробку по трамвайным путям: некоторые машины вылетают на встречную полосу. При этом из окон украшенных автомобилей торчат веселые пассажиры. Очевидцы предположили, что нарушители осмелели, приняв горячительных напитков.

Подписчики группы возмутились происходящим. По их мнению, водители подвергли смертельной опасности себя и жизни других участников движения.

— Видимо, за рулем жених так опечален, что хочет покончить с жизнью досрочно.

— Мда... Отлично продемонстрировали свое воспитание и интеллект.

— Ведут себя как обезьяны, даже хуже! — написали комментаторы.

По мнению большинства, участников кортежа следует немедленно привлечь к ответственности. По закону, они нарушили сразу несколько правил ПДД: им грозит наказание за ненадлежащую перевозку пассажиров, использование звуковых сигналов, а также за выезд на встречную полосу.

В свою очередь в полиции уже заинтересовались инцидентом. Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают лиц, которые участвовали в массовом нарушении ПДД. После расследования они ответят за содеянное по закону.

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