«Из дома не выходит»: в Новосибирске девочку затравили после того, как ее избили подростки

Отморозки не щадили девочку. Фото: стоп-кадр.
Неприятное продолжение получила история с девочкой, которую подростки избили в подъезде дома №14 на улице Комсомольской в Новосибирске. Напомним, двое парней затолкнули ее в подъезд, а там стали бить девочку. Спасла ее председатель ТСЖ, которая вовремя увидела происходящее в камеры видеонаблюдения: она спугнула озверевших подростков.
Но на этом злоключения девочки-подростка не закончились:
- Ее сейчас затравили: она даже из дома сейчас не выходит, - рассказали КП-Новосибирск соседи.
Как стало известно КП-Новосибирск, пострадавшая девочка сейчас не ходит в школу.
КП-Новосибирск следит за развитием событий.
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Отморозки снимали на видео, как измываются над девочкой, и чем бы закончилась эта история без вмешательства сибирячки, непонятно (подробнее).
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