В Новосибирске двухлетний ребенок остался один в закрытой квартире

В Новосибирске двухлетний ребенок оказался заперт в квартире. Фото: служба спасения МАСС.

В Октябрьском районе Новосибирска двухлетняя девочка осталась одна дома. Родители не могли попасть в квартиру из-за того, что дверь заблокировало. Они обратились за помощью к спасателям.

— Инцидент случился вечером в воскресенье, 11 апреля, на улице Родниковая. Спасатели обеспечили доступ в помещение и передали девочку 2019 года рождения матери, — сообщили в службе спасения МАСС.

Работа спасателей заняла примерно полчаса. По данным специалистов, медицинская помощь ребенку не потребовалась.

Спасатели напомнили, что родителям нужно внимательнее следить за детьми и не оставлять их без присмотра.

По данным МАСС, в случае ЧП необходимо звонить по телефонам: 112, 231-06-49.

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