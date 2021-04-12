Пробки в Новосибирске на утро 12 апреля 2021 года: сложно проехать по улице Станционная

Новосибирск сковали пробки в 7 баллов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске на утро 12 апреля 2021 года: затруднено движение на улице Станционная. Также сложно проехать по улице Широкая и площади Труда. Об этом сообщает «2ГИС».
По данным сайта, пробки наблюдаются на улицах Титова, Троллейная, Немировича Данченко и Котовская. Движение затруднено по проспекту Карла Маркса и площади Лыщинского.
Сложно проехать на правый берег: пробка сковала Октябрьский мост. На правом берегу затруднено движение на улице Большевистской, Гурьевской, Кирова и Бориса Богаткова. Кроме того, затор наблюдается на улице Никитина.
По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро понедельника, 12 апреля, достиг 7 баллов.
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