Пробки в Новосибирске на утро 12 апреля 2021 года: сложно проехать по улице Станционная

Новосибирск сковали пробки в 7 баллов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 12 апреля 2021 года: затруднено движение на улице Станционная. Также сложно проехать по улице Широкая и площади Труда. Об этом сообщает «2ГИС».

По данным сайта, пробки наблюдаются на улицах Титова, Троллейная, Немировича Данченко и Котовская. Движение затруднено по проспекту Карла Маркса и площади Лыщинского.

Сложно проехать на правый берег: пробка сковала Октябрьский мост. На правом берегу затруднено движение на улице Большевистской, Гурьевской, Кирова и Бориса Богаткова. Кроме того, затор наблюдается на улице Никитина.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро понедельника, 12 апреля, достиг 7 баллов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.